أمن تيبازة يفكك جمعية أشرار متورطة في حيازة معدات حربية

تمكنت شرطة أمن دائرة القليعة بتيبازة، من الإطاحة بجمعية أشرار متورطة في حيازة أسلحة و معدات حربية و أسلحة بيضاء

بالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية، حسبما جاء في بيان أعلنت عنه اليوم الأحد مديرية أمن تيبازة.

وكشف المصدر، أنه تورط في القضية شخصان إثنان يبلغان من العمر 21و27 سنة، تم الإطاحة بهما إثر عمل ميداني- إستعلاماتي

وتقفي أثار المشتبهين فيهم على مستوى دائرة القليعة، حيث أسفرت عملية تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما المعروف لدى مصالح الشرطة.

و المسبوق قضائيا في قضايا إجرامية عن حجز عددا من الأسلحة و كمية من المخدرات.

و يتعلق الأمر بحجز بندقية صيد واحدة و 02 بندقيات صيد بحري و 02 خناجر و جهازي إتصال عن بعد

مع شاحن كهربائي و 06 إشارات ضوئية بحرية “سينيال” و بخاخة مسيلة للدموع و 03 سكاكين من الحجم الكبير 60سنتم

ناهيك عن كمية من الأقراص المهلوسة بمختلف الأنواع و 23.5 غرام من المخدرات إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ80.000 دج.

و أصدر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على التحقيق من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بإيداعهما رهن الحبس الإحتياطي.