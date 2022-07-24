أمن تيبازة يفكّك شبكة كانت تموّه رحلات الحرقة برحلات نزهة عبر “يخت”

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الحرقة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة، فإن الشبكة متكونة من 15 شخص، مختصة في تنظيم رحلات غير شرعية عن طريق البحر. حيث أن الشبكة كانت تموّه رحلات الحرقة برحلات نزهة. كما أن رحلات الحرقة كانت تتم عبر “يخت” نزهة بمحركات سريعة.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز قارب سريع للنزهة، كمية من مادة البنزين 1090 لتر ومعدات أخرى.

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تيبازة: تفكيك شبكة إجرامية تتاجر في بطاقات الدفع الإلكتروني

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيبازة، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في المتاجرة غير الشرعية ببطاقات الدفع الإلكترونية. والشرائح الهاتفية الأجنبية. وحسبما نقلته إذاعة تيبازة، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 06 أشخاص. أين مكّنت العملية في مجملها من حجز 259 بطاقة دفع إلكتروني من مختلف الأنواع. 03 أجهزة كمبيوتر محمول، 03 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي بجميع لواحقها. بالإضافة كذلك إلى 04 أجهزة استقبال أنترنت، لوحة إلكترونية، 04 حوامل مغناطيسية، قرص صلب خارجي، 10 هواتف نقالة، 53 شريحة هاتف أجنبية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ: 1539500 دج، مبالغ مالية بالعملات الأجنبية تقدر بـ: 1335 أورو، 880 ليرة تركية، و 05 ريالات سعودية، بالإضافة إلى 04 أختام لشركات خاصة و03 جوازات سفر.

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