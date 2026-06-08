أمن تيبازة يوجه نداء حول مشتبه فيه إنتحل صفة شركة “فيات”

دعت مصالح أمن ولاية تيبازة، المواطنين إلى التبليغ عن مشتبه فيه في قضية انتحال صفة شركة فيات.

وطبقا لأحكام المواد 19 و 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بإذن النيابة الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة. تنهي مصالح أمن ولاية تيبازة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية إلى علم المواطنين أن المدعو “زي” متورط في قضية النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و تيكتوك. من خلال انتحال اسم وصفة شركة تجارية لعلامة FIAT “الجزائر “. وإنشاء موقع الكتروني وهمي قصد الإيقاع بالجمهور والاستيلاء على أموالهم.

الموقع الالكتروني الوهمي FIAT Dz Dzauto6، الصفحات الالكترونية www.jotform.comK الحسابات البريدية 94 0023053099 مفتاح، RIP: 00799999002305309966.

الأرقام الهاتفية 0542.81.24.96//0561.95.67.29، 0778.23.27.63//0791.96.27.00

ووجهت ذات المصالح نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية سالف الذكر، التوجه إلى فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية تيبازة أو إلى نيابة الجمهورية بمحكمة تيبازة أو إلى أقرب مقر أمني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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