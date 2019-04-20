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أمن تيزي وزو يرجع الطفل الذي ضاع خلال مسيرة أمس إلى والديه

أخبار الجزائر
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أمن تيزي وزو يرجع الطفل الذي ضاع خلال مسيرة أمس إلى والديه
بقلم مصطفى.ق

أرجعت الشرطة طفلا يبلغ من العمر تسع  سنوات إلى والديه، بعدما كان قد ضاع خلال مسيرة أمس الجمعة في تيزي وزو.

وأوضح بيان للأمن الولائي أنه “تم العثور على الطفل الذي كان يبحث على والديه  من طرف شرطيين كانوا يؤمنون التظاهرات.

حيث اقتاده عناصر الشرطة إلى مقر الأمن  الولائي وتمكنوا من التعرف على عائلته والاتصال بها للقدوم لأخذه”.

الأمر يتعلق بالطفل الثاني الذي يضيع خلال المسيرات  الشعبية لأيام الجمعة، فمنذ أسبوعين عثرت الشرطة على طفل وأعادته إلى والديه”.

ودعا الأمن الولائي لولاية تيزي وزو العائلات الى الحيطة ومراقبة أطفالهم  وعدم تركهم لوحدهم في مثل هاذه المناسبات.


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