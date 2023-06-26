أمن تيزي وزو يطيح بشبكة تورطت في سرقة محل للمجوهرات وإسترجاع 680 مليون سنتيم

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الجنائية للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو ، نهاية الاسبوع الفارط من الإطاحة يبشبكة إجرامية متكونة من 8 أفراد تتراوح اعمارهم ما بين 26 و49 سنة، متورطين في السرقة بالكسر التي طالت محل لبيع المجوهرات بمدينة عين الحمام.

حيثيات القضية تعود لتاريخ 13 جوان 2023 ، أين تلقت مصالح أمن دائرة عين الحمام بتيزي وزو لشكوى من طرف صاحب حمل تجاري لبيع المجوهرات مفادها تعرض حمهل للسرقة بالكسر من طرف مجهولين.

فور ذلك، باشرت عناصر الفرقة الجنائية لامن تيزي وزو بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام المختص إقليميا تحريات التي مكنت من تحديد هوية الفاعلين

العملية اأسفرت عن استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 680 مليون سنتيم من عائدات السرقة. بالإضافة إلى كمية من المعدن الاصفر قدرت بـ 265 غرام.وأيضا كمية معتبرة من المعدن الابيض ، مع جحز المعدات المستعملة في السرقة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضدمهم مع تقدميهم بتارخي 25 جوان 2023 أمام يد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام .