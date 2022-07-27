أمن تيزي وزو يطيح بشبكة مختصة في تزوير النقود

ثلاثة أشخاص كانوا يقومون بتقليد أوراق نقدية من فئة ألفي دينار

تمكنت مصالح الأمن في ولاية تيزي وزو، من الإطاحة بشبكة تزوير النقود تتكون من ثلاثة أشخاص.

وحسب ما علمته “النهار” من مصادر محلية، فإن أفراد هذه الشبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من فئة ألفين دينار، وتم حجز عند أحد المتهمين العتاد والآلات المخصصة لذلك، على رأسها تلك التي يستعملها لطباعة النقود، وبعد طبعه للأوراق النقدية المزورة يتكفل شريكيه بطرحها وتداولها.

وقد تم تقديم الموقوفين الثلاثة، يوم أمس، أمام محكمة عاصمة الولاية، مع توجيه لهم تهمة أخرى متعلقة بالتزوير في الوثائق الإدارية، مع إحضار المحجوزات، على رأسها علبة “كرطون” من الحجم الكبير مليئة بالأوراق النقدية المزورة من فئة ألفين دينار، حيث تأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا في القضية.

وقد أكدت مصادرنا أن جميع المتهمين اعترفوا صراحة بما نسب إليهم، لا سيما أثناء مثولهم لدى الجهات القضائية، حيث وبعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، أحال القضية على قاضي التحقيق، الذي لم يصدر بعد قراره، ومن المنتظر أن يتم إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت.