أمن تيزي وزو يطيح بـ4 أشخاص بينهم امرأة يحترفون تزوير وثائق إدارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي لبلدية فريحة (شرق تيزي وزو). من وضع حد لنشاط جمعية أشرار تضم أربعة (4) أشخاص من بينهم امرأة. يحترفون تزوير وثائق إدارية. حسب ما جاء اليوم الجمعة في بيان صادر عن أمن الولاية.

وذكر بيان أمن الولاية أن الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 36 سنة و ينحدرون من ولايتي تيزي وزو و الجزائر العاصمة. قد تورطوا في عملية تزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات إدارية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتمت معالجة القضية –يضيف البيان- إثر استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري بفريحة. مفادها تواجد أشخاص يقومون بتزوير محررات و وثائق إدارية. حيث تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية المتورطين و توقيفهم.

كما قامت ذات المصالح بحجز، في إطار نفس القضية، ملفات و وثائق إدارية مزورة، جهاز اعلام آلي و طابعة، بالإضافة إلى دعائم إلكترونية، حسب ذات البيان.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة عن قضية “تكوين جمعية أشرار لغرض لإعداد لجنحة تزوير محررات إدارية” و “استعمال المزور و النصب و الاحتيال”.