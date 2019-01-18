أمن تيزي وزو يعتقل سارقا بمقلع

ألقت قوات الأمن الحضري لولاية تيزي وزو، القبض على شاب في العشرينيات من العمر، ارتكب عدة عمليات سرقة، ببلدية مقلع.

وحسب بيان ذات الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، يأتي هذا بعد شكوى قدمها مواطن من مقلع ، بعد سرقة سيارته.

حيث فتحت على إثرها قوات الأمن تحقيقاً، أسفر عن تحديد هوية المتهم، البالغ من العمر 23 سنة.

وكشف التحقيق أن المتهم، ارتكب عدة جرائم أخرى، بما فيها السرقة والكسر، على مستوى دوائر أخرى، بمساعدة ثلاثة أشخاص آخرين.

وقد تم تقديم المتهم، أمام النيابة العامة، لعزازقة، في 14 جانفي 2019، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت.