أمن تيزي وزو يفكك شبكة إجرامية لتهريب المرجان

تمكن أمن ولاية تيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن تهريب مادة المرجان، مع حجز 59 كلغ من هذه المادة، ومركبتين سياحيتن، كانتا تستخدمان في التهريب.

تعود حيثيات القضية إلى معلومة مؤكدة، أوردت إلى مصالح امن دائرة واقنون، مفادها وجود ثلاثة أشخاص يقومون بتهريب المرجان وإدخاله إلى تيزي وزو بطريقة غير شرعية، لاستغلاله في صناعة الحلي بإحدى الورشات التقليدية.

بعد التحريات نجحت الشرطة في توقيف احدهم، ليتبين ان الشبكة يمتد نشاطها حتى القالة، ولاية الطارف.

وقد تم تحديد هوية الممول الرئيسي لهذه المادة، القاطن بالقالة، مع ضبط كمية من نفس المادة بمقر إقامته.

وتم اليوم تقديم الاطراف الثلاثة المتورطة في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت بتهمة التهريب لبضائع محظورة بشكل المرجان .