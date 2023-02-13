أمن تيزي وزو يفك لغز جريمة قتل كهل

تمكنت مصالح امن ولاية تيزي وزو في وقت قياسي من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها كهل وتوقيف المتورطين.

وفي بيان لذات المصالح أنه وبعد تلقي مكالمة عبر الرقم الأخضر عن إكتشاف جثة شخص على مستوى مقر سكناه بتيزي وزو. وعلى إثر ذلك تنقلت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن الولاية من اجل المعاينة والتحقيق. ليتم إكتشاف جثة شخص يبلغ من العمر 51 سنة عليها اثار العنف.

ومباشرة تم فتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو من اجل معرفة دوافع الجريمة وتحديد هوية الفاعلين توقيفهم.

وأسفرت التحريات المعمقة لـ BRI من تحديد هوية وتوقيف 3 اشخاص أعمارهم مابين 23 و40 سنة مشتبه فيهم .وبعد التحقيق معهم إعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وإرتكابهم لجريمة القتل الذي راح ضحيتها كهل.

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو. مع توجيه لهم تهم القنل العمدي مع سبق الإصرر والترصد وكذا جنحة السرقة المقترفة بظرف التعدد . ليتم إيداعهم رهن المؤسسة العقابية.