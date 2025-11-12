أمن تيزي وزو يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية تيزي وزو نداء إلى المواطنين، بخصوص المدعوة “ب . ك” مشتبه فيها في قضية نصب واحتيال.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيها متهمة في قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية تيزي وزو نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالفة الذكر التوجه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية - فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، أو إلى اقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.