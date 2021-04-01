أمن تيزي وزو يوقف مروجي مخدرات ويحجز سلاح ناري من الصنف الرابع

أوقفت فرقة البحث والتدخل، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو شخصين متورطين في حيازة وترويج المخدرات.

وينحدر الشخصان المتورطان من مدينة تيزي وزو، أين يبلغان 24و 28 سنة على التوالي.

وأسفرت العملية من حجز كمية من المخدرات المقدرة ب 560غرام من الكيف المعالج و سلاح ناري من الصنف الرابع.

بالإضافة الى ذخيرة حية من الصنف الخامس بالإضافة إلى سلاح ابيض و هواتف نقالة.

وتم تقديم الشخصين المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو اليوم الخميس.

أين أصدر في حقهما أمر بإيداع بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو عن تهمة حيازة المخدرات لغرض عرضها للبيع .

وجنحة حيازة سلاح ناري و ذخيرة بدون رخصة إلى جانب جنحة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة.