أمن تيسمسيلت: معالجة 234 قضية وتسجيل أكثر من 1450 مخالفة مرورية خلال جوان 

كشفت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت عن حصيلة نشاطاتها خلال شهر جوان 2026، والتي عكست مواصلة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العمومي وحماية البيئة وتحقيق السلامة المرورية.

وسجلت المصالح الأمنية معالجة 234 قضية في إطار قضايا القانون العام، تورط فيها 269 شخصًا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وتصدرت الجرائم الماسة بالأشخاص القائمة بـ55 قضية، تلتها الجرائم الماسة بالممتلكات بـ47 قضية، ثم الجرائم الماسة بالشيء العمومي بـ21 قضية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، عالجت مصالح الأمن 65 قضية أفضت إلى توقيف 95 شخصًا، مع حجز 122 غرامًا من الكيف المعالج، و7.42 غراما من الكوكايين، و13396 قرصًا من المؤثرات العقلية. كما تم تسجيل 21 قضية متعلقة بالجريمة السيبرانية تورط فيها 15 شخصًا.

وفي إطار شرطة العمران وحماية البيئة، تم تسجيل 93 مخالفة، توزعت بين التجارة غير الشرعية، والبناء دون رخصة، ورمي النفايات، ومخالفات النظافة والصحة العامة.

أما في مجال السلامة المرورية، فقد أحصت مصالح الأمن 1458 مخالفة مرورية خلال شهر جوان، توزعت على مختلف درجات المخالفات، أبرزها عدم وضع حزام الأمن، وتجاوز السرعة القانونية، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة، إلى جانب مخالفات الوقوف والسير في الاتجاه الممنوع.

وأكدت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت مواصلة جهودها الميدانية من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الأمن والسكينة العمومية عبر إقليم الولاية.