أمن تيسمسيلت يحجز أكثر من 5 قناطير من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة

في إطار الجهود المتواصلة لمصالح أمن ولاية تيسمسيلت في محاربة الظواهر الماسة بالصحة العامة وحماية المستهلك. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة، ممثلة في شرطة البيئة والعمران. وبالتنسيق مع المصالح المختصة من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري خلال عمليتين منفصلتين.

العملية الأولى جاءت عقب خرجة ميدانية رقابية مشتركة مع مصالح التجارة والهيكل البلدي لحفظ الصحة. حيث تم اكتشاف محل تجاري يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة. ليتم حجز وإتلاف 440 كيلوغراما من مختلف المواد الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل.

أما العملية الثانية، فتمت أثناء دورية ميدانية لذات المصالح، حيث تم توقيف شاحنة صغيرة وإخضاعها للتفتيش الأمني والإداري. وأسفرت العملية عن ضبط 100 كيلوغرام من اللحوم البيضاء (دجاج) كانت تنقل في ظروف تفتقر لشروط النظافة. إضافة إلى انعدام الشهادة البيطرية التي تثبت صلاحية المنتوج. وبعد التنسيق مع المصالح المختصة، تأكد أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، فتم حجزها وإتلافها وفق المعايير الصحية المعمول بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف.

وتؤكد مصالح أمن تيسمسيلت، أن هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرقابية والتحسيسية الدورية، الرامية إلى حماية صحة المواطن وضمان سلامة ما يعرض في الأسواق بالتعاون مع مختلف الشركاء من الهيئات العمومية.