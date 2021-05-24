أمن تيسمسيلت يوقف سارق أغراض وهواتف المرضى ومرافقيهم بالمستشفى

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تيسمسيلت بحر الأسبوع الفارط من توقيف شخص في العشرينيات من العمر تورط في عدة سرقات .

وجاءت العملية بعد إيداع شكوى من طرف ضحية في العشرينيات من العمر بخصوص تعرضه إلى سرقة هاتفه النقال ومفاتيح مسكنه من طرف شخص مجهول تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض (سكين).

وتم تقديم الشكوى على مستوى فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية ومباشرة عملية البحث والتحري الميداني وبعد الإلمام بالمعلومات الخاصة بعملية السرقة تم تحديد هوية المتورط .

عملية تحديد هوية المتورط تمت من خلال ربط القضية المطروحة بقضايا سرقة تم تسجيلها من قبل فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع طالت ممتلكات مواطنين مرضى ومرافقيهم.

وتم تسجيل عملية سرقة لهواتف نقالة ، مبالغ مالية ، أغراض شخصية على مستوى غرف المؤسسة الإستشفائية.

حيث كان المتورط يقوم بالدخول إلى المؤسسة الإستشفائية لغرض الزيارة بعدها يستغل الفرصة وحالة المرضى ويقوم بعملية السرقة .

وتم إعداد خطة والترصد للمتورط وتوقيفه حيث ضبط بحوزته بعض المسروقات تم تسليمها لأصحابها .

أما بخصوص الضحية الأخير الذي تعرض لفعل السرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض من قبل المتورط فقد تعرف عليه بمجرد رؤيته من الوهلة الأولى .

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط وتقديمه للمحاكمة أين صدر في حقه 03 سنوات حبس نافذة مع الإيداع من الجلسة