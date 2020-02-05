أمن جيجل يُطيح بعشريني فار من العدالة

‎أوقعت مصالح أمن ولاية جيجل، بشاب مبحوث عنه من طرف العدالة، كما تم ضبط بحوزته سلاح أبيض.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّ العمليّة التي قام بها عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع، تمكنت من توقيف هارب من العدالة.

وقال ذات البيان، أنّه وعلى إثر دوريات ليلية لعناصر الأمن، لفت انتباههم شخص مشبوه والذي بمجرد مشاهدته لهم لاذ بالفرار.

غير أنّه تم توقيفه على الفور، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 23 سنة، مبحوث عنه لدى الجهات القضائية.

وتورط الفار من العدالة في قضية حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته سلاح أبيض”سكين”.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية ضده، قدم أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية حمل سلاح أبيض، ووفقا للإجراءات المثول الفوري، تم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بجيجل‎.