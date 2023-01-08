أمن حاسي مسعود يوجه نداءً للجمهور حول هذا الشخص

تنهي مصالح أمن ولاية ورقلة إلى علم المواطنين أن مصالحها ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي مسعود قد تمكنت من توقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ق.ي” مشتبه فيه.

وحسب بيان لأمن الولاية، فإن المعني، متورط في قضايا متعلقة بالنصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وفي هذا الصدد توجه مصالح أمن ورقلة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى مصالح أمن ولاية ورقلة.

أو التقدم، إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي مسعود أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية أو نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود.