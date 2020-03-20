أمن.. حجز 4 سيارات وبندقية صيد بحري بدالي براهيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 4 سيارات وبندقية بدالي براهيم.

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 5 أشخاص مشتبه في قضية السرقة بالكسر من داخل محلات تجارية مخصصة لبيع الدواجن واللحوم.

كما حجزت مصالح الأمن وخلال هذه العملية 530 قرص مؤثر عقلي و100 مليون سنتيم من العملة الوطنية و400 دولار كندي و بندقية صيد بحري، بالإضافة إلى قاطع حديدي وآلة نزع مسامير ، قناعين وقفازين.

قضية الحال عالجتها مصالح الأمن الحضري السادس دالي براهيم بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، بعد تسجيل شكاوي خاصة بسرقة محلات تجارية مخصّصة لبيع الدواجن واللحوم.

وعليه قامت عناصر الشرطة بمباشرة عمليات تحري واسعة النطاق أفضت إلى تحديد نوع المركبة المستعملة في عمليات السرقة، بوضع خطة محكمة.

وتم توقيف صاحبها رفقة شخص آخر، حيث ضبط بداخلها على آلة نزع مسامير، قفّازين وقناع بلاستيكي، و 13 قرص مؤثر عقلي.

وتم حجز بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمنزل أحد المشتبه فيهم، 471 قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره 90مليون سنتيم.

ومواصلة للتحريات تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، مع استرجاع آلات قطع اللحم، مع حجز كذلك أربع سيارات في القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفهم.