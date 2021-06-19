أمن “حد الصحاري” في الجلفة يطيح بشبكة مختصة في تزوير الدينار

العملية انتهت بضبط أوراق مزوّرة بقيمة تجاوزت 14 مليون سنتيم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “حد الصحاري” في ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم امرأة. تتراوح أعمارهم بين 26 و42 سنة، لتورطهم في تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جناية تزوير أوراق نقدية. ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني جناية توزيع عن قصد للنقود المزورة داخل الإقليم الوطن.

حسب مصادر “النهار”، التي أشارت إلى أن العملية جاءت إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مؤكدة. مفادها قدوم مركبة سياحية من إحدى المدن الجنوبية إلى مدينة “حد الصحاري” على متنها ثلاثة أشخاص. من بينهم امرأة، بحوزتهم مبالغ مالية مزوّرة قصد طرحها للتداول من خلال شراء بعض اللوازم والحاجيات من بعض المحلات التجارية بذات المدنية

ليتم فور تلقي المعلومات، تشكيل دوريات شرطية، أفضت إلى توقيف المركبة المعنية وعلى متنها الأشخاص الثلاثة، الذين عثر بحوزتهم بعد عملية تفتيش دقيقة للمركبة. على مبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج قدره 148000.00 دج، مع حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من دون مبرر شرعي. وجد مخبأً داخل مسكن المشتبه فيه الرابع إثر عملية تفتيش ذات صلة بقضية التزوير.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص لعين وسارة،. الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، ليَصدُرَ في حق ثلاثة منهم أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت. مع وضع رابعتهم تحت الرقابة القضائية.

أما بخصوص قضية حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، فقد حكم على المتورط بسنتين حبسا نافذا . وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.