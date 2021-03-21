أمن “حد الصحاري” في الجلفة يطيح بمشعوذ بحوزته صور مسؤولين كبار!

ألقت، أول أمس، عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “حد الصحاري” في ولاية الجلفة، على شخص في العقد السادس من عمره، لممارسته فعل السحر والشعوذة بمسكنه الكائن بأحد الأحياء الشعبية في مدينة “حد الصحاري” بولاية الجلفة، مع استرجاع بعض المواد والطلاسم المستعملة في عملية الشعوذة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ “النهار“، فإن الستيني المشعوذ كان يحُوز على صور لكبار المسؤولين في ولاية الجلفة، يستعملها لممارسة السحر والشعوذة على بعض الكتب والطلاسم المستعملة في عملية السحر والشعوذة، أين كشف ذات المصدر، أنّ العملية جاءت إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام شخص بممارسة فعل السحر والشعوذة بمسكنه الكائن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة “حد الصحاري”، ليتم فور ذلك ترصد تحركات المشتبه فيه، الذي أوقف وعثر بداخل مسكنه في إحدى الغرف المعدّة لممارسة طقوسه من أجل إنجاح مسؤولين في أي استحقاق انتخابي أو ترقية ما، حسب ما تداوله السكان في المنطقة.

هذا وقد تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، إيداع الستيني رهن الحبس المؤقت.