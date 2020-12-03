أمن حسين داي: سارقو 70 مليون استدرجوا ضحيتين آخرين وسلباهما أموالهما

كشفت مصالح أمن حسين داي بالعاصمة، اليوم الخميس، عن تفاصيل القبض على المتورطين في قضية سرقة 70 مليون بالقبة.

وتمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من وضع حد لجماعة اشرار.

ويستغل هؤلاء مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة، لإبرام صفقات بيع وهمية.

حيث يتم استدراج الضحايا إلى أماكن مفتوحة، ومن ثمة الاعتداء عليهم وسرقة أموالهم.

وقام أفراد هذه المجموعة بنشر إعلان بيع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، قدره 2500 أورو عبر منصة الفيسبوك.

وتواصل معهم مواطن من ولاية البويرة، وبعد الاتفاق على صفقة البيع، تم استدراج الضحية الى حي بن عمر، في القبة.

وتم سلب الضحية مبلغ 70 مليون سنتيم، تحت طائل التهديد بالأسلحة البيضاء.

واستطاع الضحية القيام بفيديو قصير، يتضمن لحظة فرار المشتبه فيهم على متن سيارة سياحية.

حيث لقي الفيديو رواجا واسعا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وبمجرد تقديم الشكوى، باشرت مصالح الامن المختصة باستغلال كل الوسائل المتاحة لتحديد هوية الفاعلين وأماكن تواجدهم.

وأسفرت الأبحاث عن ايقاف 3 مشتبه فيهم في ظرف وجيز، بالإضافة الى تحديد هوية شريكهم الرابع المتواجد في حالة فرار.

كما تم سماع ضحيتين آخرين تعرضا لنفس الفعل الاجرامي، وسماع كل من كانت له صلة بالقضية

وتم استرجاع مبلغ 49 مليون سنتيم، مع ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في عملية الاعتداء والهواتف النقالة، مع حجز مركبتين سياحيتين.

واستعملت الاولى في تنفيذ الجريمة، والثانية لتسهيل تنقلاتهم بعد التداول الواسع لصورة المركبة الاولى.

وبعد انجاز ملف قضائي، سيتم تقديم اطراف القضية امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا

ودعت مصالح امن ولاية الجزائر كافة المواطنين لحرص والحذر في تعاملاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التبليغ عن اي شيء مشبوه.