أمن حسين داي يسترجع شبلين سُرقا من حديقة الحامة بالعاصمة

تمكنت الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من تفكيك عصابة واسترجاع شبلين من حديقة التجارب بالحامة.

وحسب مصادر لـ”النهار أونلاين”، فإن العصابة تتكون من 7 أشخاص قاموا بسرقة شبلين من حديقة الحامة بالعاصمة.

وذلك ليلة الأربعاء إلى الخميس الفارط، أين تلقت ذات المصالح بلاغ من إدارة حديقة الحامة مفاده سرقة شبلين من الحديقة.

لتتحرك بعدها الضبطية القضائية وإطلاق عملية تفتيش واسعة بناء على معلومات تم تكثيف عملية البحث والتحري.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم العثور على الشبلين في حي بلكور ببلدية بلوزداد واسترجاعهما في غضون 48 ساعة من سرقتهما.

ليتم تقديم المتهمين السبعة اليوم الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة.