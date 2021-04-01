أمن خميس الخشنة يطيح بجماعة أشرار ويحجز 490 قرص مهلوس و397 علبة مشروبات كحولية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مختلف الفرق لأمن دائرة خميس الخشنة لأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على جماعة أشرار تتكون من 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 17 و 44 سنة.

عناصر الجماعة يقيمون ببلدية خميس الخشنة، تم ضبط بحوزتهم على أسلحة بيضاء والمتمثلة في ثلاثة سيوف من الحجم الكبير، سبعة سكاكين من الحجم الصغير.

كما تم العثور بحوزتهم على 490 قرص مهلوس لغرض البيع وكمية من المخدرات من نوع القنب الهندي.

كما تمكنت ذات المصالح من خلال عملية شرطية أخرى من توقيف شخص يقوم باستغلال محل تجاري بصفة غير شرعية لبيع المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع

وعليه تم حجز 336 علبة جعة، 61 قارورة، ليتم تحويل المشتبه فيهم للمصلحة لإنجاز ملفات قضائية في حقهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.