أمن خميس مليانة بعين الدفلى يطيح بلص مختص في سرقة مكاتب الموثقين

تمكنت مصالح أمن خميس مليانة بعين الدفلى من الإطاحة بلص مختص في سرقة مكاتب الموثقين.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن الموقوف تمكن من تنفيذ 4 عمليات سرقة استهدفت مكاتب موثقين خلال أيام، حيث استولى على قرابة 300 مليون سنتيم .

وأوضح المصدر نفسه، بأن الموقوف كان ينتحل صفة بائع عقار ويتقدم من مكاتب الموثقين خلال الفترة المسائية، حيث نفذ جرائمه الأربعة على طريقة الأفلام بالاختباء داخل مكاتب ضحاياه.

وقد نجحت شرطة خميس مليانة من الإطاحة باللص خلال محاولته تنفيذ عملية سطو خامسة.