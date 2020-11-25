أمن خنشلة يطيح بجمعية أشرار تمتهن سرقة المنازل

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية خنشلة من تفكيك جمعية أشرار.

وإستولى أفراد الجمعية على كمية معتبرة من المجوهرات تقدر قيمتها ب600مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر 130مليون سنتيم

وعلى إثر تحقيق معمق في القضية والإستغلال الأمثل للمعلومات المتوفرة تم تحديد هوية المشتبة فيهم البالغ عددهم ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر.

وتم توقيف المتهمين وإقتيادهم إلى مقر المصلحة من أجل إستكمال إجراءات التحقيق‘ تم تفتيش مسكن المشتبه فيهم أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها كاملة.

كما تم استرجاع ماقيمته 600مليون سنتيم من الذهب ومبلغ مالي يقدر ب130مليون سنتيم ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة من أجل إستكمال إجراءات التحقيق.

وتم انجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم بموضوع جناية تكوين جمعية أشرار جناية السرقة المقترنة بظروف الليلوتحويلهم بموجبه أمام الجهات القضائية بمحكمة خنشلة