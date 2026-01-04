أمن خنشلة يوقف شخصين ويحجز أزيد من 1 كلغ كوكايين

في عملية شرطية نوعية، تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية خنشلة من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر، ينشطان في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالجملة.

وجاءت العملية بعد استصدار إذن قانوني بتفتيش مسكن أحد المشتبه بهما. حيث أسفرت عن حجز 01 كلغ و350 غرام من مادة الكوكايين، و 2009 أقراص إكستازي. إضافة إلى 350 غراما من مسحوق الإكستازي. فضلا عن حجز 7 صفائح من المخدرات بوزن إجمالي قدره 520 غراما.

كما تم خلال العملية حجز مركبتين سياحيتين، إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات الترويج. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المحلية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور