أمن دائرة أنقوسة بورقلة يطلق حملة تنظيف واسعة لأحياء المدينة

أطلقت مصالح أمن دائرة أنقوسة شمال ولاية ورقلة، حملة تنظيف واسعة تندرج في إطار النشاطات الجوارية التحسيسية للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أفادت خلية الإتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي، أنه هذه الحملة تهدف للحفاظ على النظام العام سيما في شقه المتعلق بالبيئة والمحيط.

وشملت هذه العملية الحديقة العمومية المحاذية لمقر أمن الدائرة، إلى جانب تنظيم حملات تشجير للمساحات الخضراء

وعمليات ترميم لمقاعد الجلوس وألعاب الأطفال، بهدف إضفاء رونق جمالي للمدينة وغرس ثقافة الحفاظ على البيئة والمحيط، في نفوس المواطنين

فضلا عن مكافحة مختلف السلوكيات السلبية التي من شأنها المساس بسلامة المواطن، يضيف المصدر.