أمن دائرة الحجار يطيح مجرم خطير ومسبوق قضائيا

أطاح أمن دائرة بوحجار يطيح بالمكنى الهواري، المعني مجرم خطير مسبوق قضائيا في العقد الثاني من العمر ينحدر من مدينة بوحجار مختص في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة من خلال استغلال محل تجاري لبيع الماكولات الخفيفة.

تعود وقائع القضية الى تلقي فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة بوحجار معلومات مؤكدة تفيد بقيام احد المسبوقين قضائيا بمدينة بوحجار بترويج المخدرات و الأقراص المهلوسة من داخل احد المحلات التجارية لبيع المأكولات الخفيفة “fast food ببلدية بوحجار. لتقوم عناصر الفرقة بالترصد لضبط المعني، في حالة تلبس أين تمكنت من توقيفه و بحوزته علبة من السجائر بداخلها 24 قرصا مهلوسا موجه للبيع و الترويج بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

حول على إثرها المجرم إلى مقر الامن وأنجز ضده ملف قضائي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوحجار وصدر في حقه أمر إيداع.