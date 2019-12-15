أمن دائرة العبادلة ببشار يضع حدا لعصابة سرقة المواشي

تمكنت قوات الشرطة لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العبادلة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية اختصت في سرقة المواشي.

العملية تمت على إثر تسجيل المصلحة لشكوى سرقة مواشي من طرف مجهول، تمّ مباشرة عملية البحث والتحري في القضية واستغلال كافة المعلومات المتوفرة.

لتثمِر الأبحاث على تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، في عقده الثالث من العمر، ينحدر من مدينة العبادلة، تم توقيفه والتحري معه بشأن القضية، أين أنكر الأفعال المنسوبة إليه.

التحريات التقنية للضبطية القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة، حددت تواجد المشتبه فيه بالنطاق الجغرافي لمكان اقتراف الفعل الإجرامي.

كما بينت التحريات أيضا، بأنه قام بسرقة المواشي وبيعها لأحد الأشخاص على مستوى مدينة تاغيت، باستعمال مركبته من نوع بيجو 505.

ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي أنكر الأفعال المنسوبة إليه في البداية، ويُقِرَّ هذه المرة بأفعاله، مع تحديد هوية شريكه في الفعل الإجرامي.

ليتم توقيف شريك المشتبه الرئيسي هو الآخر، معترِفَين بسرقتهما للمواشي وبيعها بمدينة تاغيت، كما بينت التحريات ضلوعهما في قضيتين مماثلتين.

وبعد استيفاء إجراء التحري في القضية، وبموجب 03 ملفات إجراءات قضائية منفصلة تحمل الوصف الجزائي: تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد بتوفر ظرف الليل واستعمال مركبة.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة، الذي أحالهما لإجراء المثول الفوري، أين صدر في حق كل منهما أمر إيداع، وبعد النطق بالحكم، صدر في حق كل منهما، أمرا بالحبس لستة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها:200 ألف دج.