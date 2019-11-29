أمن دائرة المشرية تتمكن من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المشرية بحر هذا الأسبوع، وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصين بإستغلال مسكنهما العائلي لبيع وتورويج المؤثرات العقلية.

إستغلالا للمعلومة تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيهما والذي كانت نتائجه إيجابية حيث تمكن عناصر ذات الفرقة من حجز كمية معتبرة من المهلوسات والمخدرات بالاضافة الى قيمة مالية.

الكمية المحجوزة تمثلت في 816 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى 19.4 غ من المخدرات ومبلغ مالي قدره 93 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه السموم.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض حيازة وتخزين المؤثرات العقلية والمخدرات لأجل بيعها وترويجها .