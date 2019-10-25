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أمن دائرة المشرية يحجز 1370 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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أمن دائرة المشرية يحجز 1370 قرص مهلوس
بقلم محممد دحاوي

تمكن عناصر مصالح للأمن الحضري الرابع التابعة لأمن دائرة المشرية بحر هذا الأسبوع وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الاشخاص بنقل والمتاجرة في الأقراص المهلوسة على متن مركبته الخاص.

على إثر ذلك تم إعداد خطة إستغلالا لهذه المعلومة من خلال نصب حاجز أمني بالمدخل الجنوبي لمدينة المشرية.

أين تمكنت من توقيف المركبة والمشتبه فيه على متنها وتحويله إلى مقر أمن الدائرة وبعد تفتيش المركبة ضبطت كمية من الأقراص المهلوسة والمقدر عددها الإجمالي بـ 1370 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

والتي كانت مخبئة داخل صندوق تحت المقعد الأمامي للسائق تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717724

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