أمن دائرة الواتة ببشـار يرافق المواطنين للتقيد بتعليمات الوقاية

تزامنا والفتح التدريجي للمساجد

تواصل مصالح أمن دائرة الواتة ببشار، حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين، للوقاية من انتشار جائحة كوفيد 19، ووضع حد لسلسلة انتشار هذا الفيروس باتباع التعليمات والتوجيهات الصحية اللازمة.

فمع إقرار السلطات العمومية الرفع التدريجي للحجر الصحي مع فتح المساجد الكبرى بالولايات، باشرت ذات المصالح، نشاطاتها في الميدان.

وذلك بالتنسيق مع القائمين على المساجد المعنية بالفتح بمدينة الواتة، لتحسيس وتوعية المصلين المتوافدين على المساجد، لضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة للمحافظة على سلامة المصلين وتفادي نشر العدوى بينهم.

أين تم تحسيسهم بضرورة أرتداء الأقنعة الواقية، إستعمال المحلول المعقم، وضع زوج الأحذية في أكياس.

خاصة، ضرورة حمل كل مصلي لسجادته الشخصية، احترام التباعد داخل المساجد واحترام قرارات اللجان المنظمة داخل المساجد.

فضلا عن تنظيم الدخول والخروج إلى المساجد لتفادي التقاء المصلين، كلها إجراءات وتدابير من شأنها أن تضع حدا لسلسلة إنتشار هذا الوباء وتحفظ المصلين من انتقال العدوى بينهم.