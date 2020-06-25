أمن دائرة بوحنيفية يوقف مروجا للمشروبات الكحولية ويحجز 266 وحدة بمعسكر

أخبار الجزائر
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أمن دائرة بوحنيفية يوقف مروجا للمشروبات الكحولية ويحجز 266 وحدة بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحنيفية بمعسكر خلال عملية مداهمة من وضع حد لنشاط مروج
للمشروبات الكحولية, يبلغ من العمر 30 سنة وحجز كمية قدرت إجمالا بــ 266 وحدة بعد استغلال معلومات حول نشاطه غير المرخص في ترويج هذه المشروبات انطلاقا من مسكنه العائلي بحي الأمير عبد القادر بمدينة بوحنيفية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تنفيذ عملية تفتيش لمسكنه.

وأسفرت العمليةعن توقيفه وحجز 266 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع و الأحجام ،حول إثرها إلى مقر أمن الدائرة, أين أنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام العدالة لمحاكمته ، فيما تم وضع كمية المشروبات الكحولية المحجوزة تحت تصرف مديرية أملاك الدولة.


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