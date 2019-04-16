أمن دائرة بوقادير بالشلف يوقف لصوص المنازل 

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بوقادير أمن ولاية الشلف، من توقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 21 و 44 سنة ينشطون ضمن جمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل.

العملية تمت بعد إيداع أحد المواطنين شكوى، تفيد بتعرض مسكنه لأعمال السرقة وهذا بمدينة بوقادير حيث إستهدفت بعض الأغراض المنزلية و المستلزمات.

فور ذلك باشرت المصلحة تحرياتها قصد تحديد هوية الفاعلين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى الإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية.

حيث كللت نتائجها في ظرف وجيز بتوقيف المشتبه فيهم، مع إسترجاع مجموعة من المسروقات، لينجز بعدها في حقهم ملف جزائي حول قضية جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الليل و التسلق ، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية.