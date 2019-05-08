أمن دائرة تنس يضع حدا لمجموعة أشرار تقوم بسرقة المنازل بالشلف

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة تنس بالشلف من تفكيك جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 29 سنة.

مختصة في السرقة مع حيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة، ينشطون على مستوى مدينة تنس.

العملية تمت بعد تقديم شكوى من قبل أحد المواطنين بخصوص تعرض منزله لفعل السرقة إستهدفت أغراض منزلية.

بعد التحري في القضية مع الإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية مكنت العملية من تحديد هوية الفاعل.

وتوقيفه في ظرف وجيز مع إسترجاع المسروقات، بمعية شركائه، مع ضبط بحوزتهم قطعة مخدرات كيف معالج و أقراص مهلوسة.

لتنجز بعدها ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لجنايات و الجنح.

مع السرقة الموصوفة بالتعداد، حيازة المخدرات، حيازة أقراص مهلوسة لغرض الإستهلاك ، أحيلوا بموجبها أمام محكمة تنس.