أمن دائرة تيغنيف يوقف 5 مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من وضع حد لنشاط خمسة مروجين تتراوح أعمارهم بين 24 و 39 سنة وحجز كمية من هذه السموم تمثلت في 16,9 غرام من الكيف المعالج و 42 قرص مهلوس ، إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة ،إثر عمليات مداهمة متفرقة عبر أحياء مدينة تيغنيف.

وتمكنت عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيهم بعد استغلال معلومات حول نشاطهم في ترويج المخدرات و المؤثرات بالقرب من مقرات إقامتهم ، حيث أوقف المشتبه فيه الأول على مستوى حي المصالحة ، أين ضبط متلبسا بحيازة 19 قرصا مهلوسا من نوع ليزانكسيا ، فيما تم توقيف آخر على مستوى حي 240 مسكن بعد ضبطه متلبسا بحيازة 10 أقراص مهلوسة من نوع ليزانكسيا و مبلغ مالي وكذا مقص كان يستعمله في عملية الترويج.

كما تمكنت عناصر الفرقة من توقيف مروج ثالث وحجز 13 قرص مهلوس من نوع ليريكا ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج .

أما في إطار محاربة جرائم ترويج المخدرات فتمكن عناصر الشرطة بذات المصلحة من توقيف مروجين ضبط أحدهما متلبسا بحيازة قطع من الكيف المعالج بوزن 10,1 غرام مهيأة للبيع ومبلغ مالي ن فيما ضبط الثاني متلبسا بحيازة قطع مختلفة الأحجام بوزن 6,8 غرام ومبلغ مالي ، ليتم إنجاز إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم ثم قدموا أمام العدالة لمحاكمتهم.