أمن دائرة جامعة بالوادي يحجز 1979 قارورة خمر

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة 110 كلم شمال غرب عاصمة الولايـة في عمليتين متفرقتين من حجز 1979 وحدة من المشروبات الكحولية،

العملية الأولى وعقب إستغلال معلومات مفادها إستغلال أحد الأشخاص لواحة نخيل يقوم بترويج المشروبات الكحولية بها،

وتنقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان لتقوم بمداهمة الواحة وتفتيشها أين تم العثور على ما مجموعه 1740 وحدة من المشروبات الكحولية،

والعملية الثانية جاءت بناءا على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بإستغلال مسكنه الشخصي لترويج المشروبات الكحولية،

وبعد إتخاد الإجراءات القانونية الضرورية تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه ليتم ضبط ما مجموعه 239 وحدة من المشروبات الكحولية المعدة للترويج،

لتصل الكمية المحجوزة إلى 1979 وحدة من مختلف الإحجام والأنواع، المتورطين في القضية تم إعداد ملفات قضائية في حقهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما.