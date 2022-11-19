“أمن دائرة حاسي مسعود يحجز قرابة 15 ألف كبسولة “صاروخ

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن دائرة حاسي مسعود من حجز 14998 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم من عائدات الترويج.بالإضافة الى مركبة تجارية كانت تستغل في نقل وترويج هذه السموم.

العملية تمت عقب استغلال معلومات مؤكدة تشير إلى وجود مركبة تجارية مشبوهة محملة بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص، على الفور تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الاطاحة بالمشتبه فيه الرئيسي، بعد عملية تتبع وترصد كللت بتوقيفه متن المركبة التجارية بأحد أحياء وسط مدينة حاسي مسعود، بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور بها على صندوق ورقي يحتوى 14998 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، مبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم من عادات الترويج، ليتم ضبط المحجوزات وتحويلها الى مقر المصلحة.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورط في قضية الحال، عن تهمة تهريب مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية باستعمال وسيلة نقل في اطار جماعة إجرامية منظمة قدم بموجبه أمام النيابة المحلية