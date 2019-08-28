أمن دائرة عين أميناس يفك لغز مقتل شاب بطعنة سكين من قبل زوجين

أخبار الجزائر
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أمن دائرة عين أميناس يفك لغز مقتل شاب بطعنة سكين من قبل زوجين
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين أميناس في ظرف قياسي من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب يونس غدرا بطعنة سكين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فتم إيقاف المشتبهين بعد ساعة من وقوع الجريمة التي إهتز لها الشارع المحلي بعين أميناس.

ونجحت مصالح الأمن في إيقاف المشتبهين بسبب تورطهما في هذه الجريمة وهما رجل وزوجته، بإستعمال السلاح الأبيض.

وحسب مصادر أمنية “للنهار” فإن الجاني، والمتهم الرئيسي في العملية هو دركي اعترف حسب تصريحاته لمصالح الامن.

واعترف بأنه قام بفعلته دفاعا عن شرف عائلته بالتنسيق مع زوجته التي تعتبر المحور  الرئيسي في الحادثة.

وتعمدت الزوجة إخفاء أداة الجريمة إلا أن حنكة مصالح الأمن مكنتها من الحصول على اعتراف الزوجين بارتكاب الجريمة.

وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين أميناس بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتمت تكييف التهمة على أنها جناية، أين صدر في حقهما امر بايداع في انتظار محاكمتهما واستكمال إجراءات التحقيق معهما.


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