أمن دائرة عين البيضاء يوقف 49 شخصا في قضايا مختلفة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين البيضاء، من توقيف 49 شخص مشتبه فيهم، في إطار التدخلات الميدانية للحد من السرقات وترويج الممنوعات.

وحسب بيان لذات المصالح، تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء، ممثلة في فرق الشرطة القضائية، من توقيف 37 شخص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية. وصادر في حقهم أحكام أوامر قضائية لتورطهم فــي قضايا إجرامية مختلفة، من بينهم 6 أشخاص صادر في حقهم أوامر بالقبض.

كما تم توقيف 5 أشخاص عن قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية و الاستهلاك الشخصي. وضبط 98.2 غرام “كوكايين” وكميات من المؤثرات العقلية والمخدرات ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

فيما تم توقيف شخصين عن قضية عرض للبيع مواد غير صالحة لتغذية للاستهلاك البشري. وإتلاف كمية من اللحوم فاسدة تمثلت في 2466 كلغ دجاج و29 رأس خروف.

هذا وتم توقيف شخصين عن قضايا حمل أسلحة بيضاء دون رخصة وحجز أسلحة بيضاء محظورة. وكذا توقيف شخص بحوزته سلاح ناري تقليدي دون رخصة.

فيما تم توقيف شخصين في قضايا السرقة واسترجاع دراجتين ناريتين محل سرقة. وتوقيف شخص عن قضية بيع مشروبات كحولية دون رخصة وحجز 178 وحدة.

وتم إتخاذ في حق جميع المشتبه فيهم الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية. فيما تبقى هذه العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين.