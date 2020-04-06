أمن دائرة مداوروش بسوق أهراس يحجز مواد غذائية دون فوترة

تمكنت مصالح أمن دائرة مداوروش بأمن ولاية سوق اهراس من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية دون فوترة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت مواصلة لعمليات مراقبة المحلات التجارية، ومحاربة ظاهرة المضاربة في الأسعار.

وعلى إثر خرجات ميدانية قام بها عناصر أمن دائرة مداوروش رفقة مصالح التجارة، تم من خلالها مراقبة المحلات التجارية المتواجدة بإقليم الإختصاص.

واضاف البيان أنه على مستوى أحد المستودعات التابعة لأحد المحلات التجارية تم حجز كمية من المواد الغذائية دون فوترة و المتمثلة في 200علبة من مادة القهوة من مختلف الأنواع. 60 كيس من مادة السكر، 03 أكياس من مادة العدس، 04 علب من الشاي، 04 أكياس من مادة الشخشوخة، 12 علبة من مادة اللحظة، 29 علبة من مادة القوفرات.

المحجوزات سالفة الذكر قدرت بمبلغ مالي قدره 308290.99 دج، ونظرا لعدم حيازة التاجر للفواتير المبررة للسلع الموجودة بالمستودع تم تشميع المستودع وتحويل التاجر إلى مقر الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها .