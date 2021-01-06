أمن دائرة مغرار يحجز مايفوق 4 قناطار من الكيف المعالج

أوقفت مصالح أمن مغرار بالنعامة سيارة على متنها 3 أشخاص أعمارهم بين 20 و30 سنة كانوا بصدد شحن كمية من المخدرات.

المحجوزات قدرت بـ 4 قناطير و69 كلغ و194 غرام من المخدرات كانت مخبأة بإحكام بين مدينتي مغرار وجنين بورزق.

وجاءت العملية بعد الاستغلال الجيد للمشتبه فيهم أين تم ضبط الكمية المذكورة، وحجز مركبة سياحية و6 هواتف نقالة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية نقل وشحن المخدرات عن طريق العبور وتقديمهم أمام نيابة محكمة الإختصاص.

العملية تمت بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني مغرار وبإشراف رئيس أمن الولاية ووكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء.