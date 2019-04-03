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أمن دائرة واڨنون يضع حدا لشبكة اجرامية دولية ويحجز 300 غرام كوكايين

أخبار الجزائر
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أمن دائرة واڨنون يضع حدا لشبكة اجرامية دولية ويحجز 300 غرام كوكايين
بقلم صفية ايبارودان

تمكنت مصالح أمن واڨنون بتيزي وزو، من تفكيك شبكة اجرامية دولية منظمة مختصة في استيراد المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين و المتاجرة فيها داخل التراب الوطني.

اذ نجحت عناصر الأمن، من إلقاء القبض شخصين وبحوزتهما كمية من مادة الكوكايين يقدر وزنها بثلاثة مائة غرام “300 غ”.

حيث اثر التحريات المعمقة، تم توقيف أيضا ثلاثة أشخاص آخرين ينشطون ضمن ذات الشبكة من بينهم رعية أجنبية مقيم بطريقة غير شرعية بتيزي وزو.

وتم أيضا تحديد هوية الممون الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية الدولية، والذي يتواجد حاليا في حالة فرار بدولة أوروبية.

كما تم في نفس العملية استرجاع مبلغ مالي مقدر بـ 135مليون سنتيم، من عائدات المتاجرة المخدرات الصلبة مع حجز مركبتين سياحيتن.
و سيتم تقديم المتورطين، في القضية أمام النيابة من أجل تكوين جمعية أشرار منظمة لغرض اسيتراد المخدرات الصلبة (الكوكايين) و المتاجرة فيها.


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