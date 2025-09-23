أمن.. رقمنة المخالفات المرورية قريبا

أكد مراقب شرطة، دحماني رشيد، ممثل مديرية التكوين بالمديرية العامة الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الاستعانة بالرقمنة لرقمنة المخالفات المرورية والتقليل من حوادث المرور.

وأضاف ذات المتحدث على هامش ندوة نظمت بالتعاون مع المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد حول اليقظة المرورية. حوادث المرور المشكلة والحل، أنه سيتم رقمنة المخالفات المرورية ومتابعة معيدي الإجرام قضائيا.

كما أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني تساهم كباقي القطاعات في التوعية والتحسيس للتقليل من حوادث المرور. خاصة وأن القمع لا يكفي وحده والرقابة المرورية ضرورية

