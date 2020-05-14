أمن سطيف يباشر تحقيقاته حول فضيحة التسجيل الصوتي لفهد حلفاية

باشرت مصالح الأمن الوطني لولاية سطيف التحقيق، على خلفية فضيحة تسريب تسجيل صوتي للمدير العام لشركة وفاق سطيف، فهد حلفاية، بعد إيداع هذا الأخير لشكوى رسمية، ضد مجهول.

وأكدت مصادر من إدارة الوفاق لـ”النهار أون لاين”، أن فرقة الأمن الوطني المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لأمن ولاية سطيف، فتحت تحقيق مدقق بسبب فضيحة تسريب التسجيل الصوتي.

ويأتي هذا ايداع فهد حلفاية، شكوى، صبيحة اليوم الخميس، يتهم فيها أطراف مجهولة بفبركة التسجيل الصوتي ونشره عبر الفضاء الأزرق، لضرب اسقرار الوفاق.

التسجيل وصف بالخطير جدا، كزنه يستهدف أخلاق كرة القدم الجزائرية، على اعتبار أن فهد حلفاية، قام بشراء ذمم الفرق التي ستواجه الوفاق في المقابلات المتبقية لإعتلاء صدارة المحترف الأول.

وحسب مصادر أخرىن فإن حلفاية، توعد بكشف أسماء كل من تواطئ ضد فريقه، كما أبدى استعداده لأي عقوبة في حالة ثبوت تورطه من قريب أو بعيد في هذا التسجيل.

وأبدى رئيس الوفاق، حسب ذات المصدر، تأسفه لسلوك بعض الاوساط الغير رياضية التي كانت تراهن على حظوظ الوفاق المنعدمة في البقاء بعد النكسة التي عاشها برحيل حسان حمار.

وأضاف مصادر النهار أون لاين، أن وفاق سطيف الذي أصبح خزان اللاعبين الشباب، مثل بوصوف، قندوسي، دغموم، بكرار، درفلو وغيرهم، إضافة إلى أن حظوظ بيعهم لأكبر الأندية الأوربية، الذي سيدر أرباح كبيرة على الوفاق، كشف بعض من مصاصي دماء وعرق اللاعبين من المناجرة الذي تعودوا على البزنسة باللاعبين.