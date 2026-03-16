أمن سطيف يحجز مليون و200 ألف وحدة من الألعاب النارية

تمكن أمن دائرة العلمة بسطيف، من حجز 01 مليون و200 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأصناف.

وجاءت العملية، إثر مداهمات وعمليات مراقبة قام بها عناصر الأمن الحضري السادس بالعلمة خلال الأسبوع الفارط. وذلك بعد ترصد وتحديد نقاط بيع وتخزين الألعاب النارية.

وأسفرت العملية، في نهايتها عن ضبط الكمية المذكورة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأصناف. إضافة إلى 116 وحدة من تجهيزات حساسة تمثلت في أضواء ليزر.

وتم إعداد ملفات جزائية ضد المخالفين البالغ عددهم 33 شخصا وإرسالهم إلى الجهات القضائية المختصة.