أمن سطيف يحجز 124 غرام من “الكوكايين” ويوقف “بارون” مخدرات

ضبط متلبسا بعد عملية ترصد

حجزت، اليوم، مصالح أمن ولاية سطيف، 124 غرام من مادة “الكوكايين”، بعد عملية نوعية.

وحسب مصادر “النهار”، فقد جاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بتورط شخص في ترويج المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين” وسط شباب عاصمة الولاية، لتسمح الأبحاث والتحريات الاحترافية التي قادها أفراد الشرطة ميدانيا، بتحديد هوية المشتبه فيه ومكان نشاطه.

وتكللت عملية الشرطة التي قام بتأطيرها أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في سطيف بحجز 124 غرام من مادة “الكوكايين”.

وقد جرى توقيف “بارون الكوكايين” في حالة تلبس بحيازة كمية أولية من مادة “الكوكايين”، ليتم بعد ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه، مع حجز 124 غرام من مادة “الكوكايين”، وميزان إلكتروني، وسلاح أبيض محظور، سيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان لتمويه نشاط وتحركات المعني.

وأعدّ محققو الشرطة ملفا جزائيا ضد المشتبه فيه، الذي تم تقديمه، صبيحة أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، ويدخل هذا في إطار جهود المصالح الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر تراب ولاية سطيف.

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