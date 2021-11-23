أمن سطيف يحجز 3 كلغ من “الكيف” و 4 آلاف قرص مهلوس و 3 ملايير سنتيم!

تمكن من تفكيك ثلاث شبكات وتوقيف 13 شخصا

تمكنت، أمس، مصالح أمن ولاية سطيف، من شلّ نشاط 3 شبكات إجرامية تتشكل من 13 فردا، عدد هام منهم من معتادي الإجرام الخطيرين، يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التهريب، تبييض الأموال وحتى السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء.

وحجزت ما يفوق 3 كلغ من المخدرات، وما يقارب 4 آلاف قرص من المؤثرات العقلية، و8 أسلحة بيضاء، من بينها سيفان و 12 قاطع ورق، و7 مركبات و 3 دراجات نارية ومبلغ مالي معتبر ناهز 3 ملايير سنتيم.

العمليات الثلاث التي أطرها أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، تمت في إقليم كل من مدينة سطيف، وبالتحديد في حي “سوناطراك” وحي “بيلير”، وأيضا في المخرج الجنوبي لمدينة عين آزال جنوب ولاية سطيف، وجاءت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات والاحترافية التي تخللتها التدخلات التي سمحت من توقيف 3 شبكات إجرامية خطرة تنشط في مجال المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحتى السرقة.

الضبطية القضائية وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدّت ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم الـ 13 عن تهم مختلفة، أهمها جناية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، جناية التهريب، جنحة تبييض الأموال، وأحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.