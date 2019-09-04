أمن سطيف يطيح بمروجين للمؤثرات العقلية ويحجز أزيد من 1000 قرص مهلوس

أوقفت مصالح أمن سطيف، شخصين بوسط المدينة، يختصان في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في حالة تلبس.

ووفقا لبيان من ذات المصالح، فإنّها تمكنت من توقيف شخصين على متن مركبة، كما حجزت كمية من المؤثرات العقلية فاقت الــ 1020 قرصا.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 116 ألف دينار، من عائدات الترويج لهذه السموم، استنادا لذات البيان.

وفي سياق ذات الصلة، وضعت شرطة سطيف حدا لنشاط شخصين يحترفان عمليات السرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية.

وقد تم تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهما، إثر فتح تحقيقات معمقة وتكثيف للأبحاث من ذات المصالح.

ليثبت اقتراف أحدهما لثلاث عمليات سرقة جرت بالمدينة وبذات الطريقة.

وقد تم انجاز ملف ضد المتهمين، كما تم تقديمهم بموجبها للجهات القضائية للبت فيها.