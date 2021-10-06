أمن سطيف يعالج 426 قضية شهر سبتمبر

أطرت مصالح أمن ولاية سطيف خلال شهر سبتمبر المنصرم 644 مداهمة، إستهدفت 877 فضاء شمل أحياء سكنية وأماكن عمومية وأسواق ومحطات لنقل المسافرين.

وحسب مصالح أمن سطيف، فقد أوقفت خلال شهر سبتمبر 7113 مشتبه بهم، من بينهم 233 إناث و39 قاصرا وشخص أجنبي واحد. ومكنت هذه العمليات من معالجة 426 قضية منها 144 قضية خاصة بحيازة المخدرات، و78 قضية تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء محظورة. و67 قضية حيازة مؤثرات عقلية وتوقيف 26 شخص مبحوث عنهم من طرف العدالة، و111 قضية بسيطة.

كما تم في ذات السياق مراقبة وتنقيط 5074 مركبة سمحت باسترجاع 7 مركبات محل بحث بالاستعانة بنظام الكشف الآلي “FVR” عن المركبات المبحوث عنها.

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